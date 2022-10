Memo Remigi si difende dopo il caso di molestie ai danni di Jessica Morlacchi. L’uomo ha voluto dire la sua con una nota ufficiale.

Memo Remigi si difende e lo fa con una nota ufficiale dopo il caso di molestie ai danni di Jessica Morlacchi. L’uomo era stato protagonista di uno spiacevole episodio a ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione Rai condotta da Serena Bortone, con una mano galeotta che aveva palpeggiato il fondoschiena della ex Gazosa. A seguito della vicenda, l’84enne è stato sospeso dalla trasmissione e il suo contratto con la Rai interrotto.

Memo Remigi si difende

Memo Remigi

“Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”, si legge nella nota diffusa in queste ore da Memo Remigi e riportata dai principali media italiani.

“Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse. Mi rasserenano tuttavia le centinaia di messaggi di stima e di solidarietà espressi a mio favore anche da persone interne all’azienda. Ora ho bisogno di riposo, di silenzio e di cure, sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità”.

L’84enne ha poi concluso: “Ho, comunque, dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”.

A questo punto non resta che attendere ulteriori sviluppi con eventuali future parole da parte dei diretti interessati.

Di seguito un post Twitter dell’account @tendenzetv con le immagini dell’accaduto che sono diventate virali in questi ultimi giorni:

Memo Remigi: dopo aver palpato Jessica Morlacchi durante la puntata del 21 ottobre di #OggiÈUnAltroGiorno. Per questo è stato allontanato dal programma e dalla Rai 👏 pic.twitter.com/hmaSfS8vC4 — Tv: chi è in tendenza?📺 (@tendenzetv) October 27, 2022

