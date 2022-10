Dopo l’eliminazione dal GF Vip, torna a parlare Elenoire Ferruzzi e lo fa con un post social di sfogo per minacce e insulti ricevuti.

Indubbiamente uno dei personaggi più controversi dell’edizione di quest’anno del GF Vip è stata Elenoire Ferruzzi che, da poco, è stata eliminata a seguito ad un televoto rapido dovuto ad alcuni suoi comportamenti non felici nei confronti del reality e dei suoi concorrenti. Dopo l’eliminazione, però, le cose non sono andate molto bene e sui social è arrivato un duro sfogo che, siamo sicuri, avrà ulteriori strascichi.

Elenoire Ferruzzi: lo sfogo social

Elenoire Ferruzzi

“Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”. Sono state queste le parole di Elenoire Ferruzzi su Instagram.

Uno sfogo in piena regola dopo l’uscita dalla Casa del GF che ha suscitato grandi polemiche. Infatti, nei commenti al post, in molti hanno condannato le offese che Elenoire ha ricevuto, ma allo stesso tempo, hanno sottolineato come la prima a non pensare a certe parole e azioni è stata proprio lei all’interno della trasmissione di Signorini.

Molti, comunque, le hanno mostrato dell’affetto e vicinanza a conferma del fatto che, qualsiasi cosa sia accaduta, c’è anche chi ha apprezzato la sua esperienza al reality show.

Di seguito il post Instagram della Ferruzzi:

