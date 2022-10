Francesca Fagnani torna con le interviste di Belve e racconta quanto accaduto con un noto personaggio dello sport: caos dietro le quinte.

Le interviste della giornalista Francesca Fagnani fanno spesso molto discutere. Le domande, insolite e più irriverenti rispetto a quelle di altri talk show, hanno lasciato in più di un’occasione perplessi gli ospiti. Si ricorda ancora l’intervista di Elettra Lamborghini, che poi si è opposta affinchè non venisse mandata in onda. Nella terza edizione di Belve, c’è un altro personaggio che si è talmente tanto adirato con la Fagnani da aggredirla verbalmente.

Francesca Fagnani, chi è l’uomo che mi ha aggredita a Belve

Intervistata dal Corriere della sera, Francesca Fagnani non ha avuto remore nel confessare di aver avuto un po’ di problemi con uno dei suoi ospiti della terza edizione.

Si tratta di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. “[…]Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no – ha raccontato – . Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando”.

La giornalista, però, spera che il caso non si trasformi in un altro simile a quello di Elettra Lamborghini. “Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda – ha suggerito la Fagnani – . Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano”.

