Adesso basta! Tomaso Trussardi è stanco di essere al centro del gossip e ha voluto smentire le ultime notizie che lo vedevano protagonista.

Il riavvicinamento con Michelle Hunziker continua a rendere Tomaso Trussardi uno dei personaggi più gettonati della cronaca rosa. I due, che secondo i ben informati avrebbero deciso di concedersi una seconda possibilità, hanno preferito non confermare né smentire. La conduttrice svizzera ha commentato in maniera diplomatica, lasciando aperte tutte le porte, mentre lui si è sempre tenuto lontano dai giornali. Solo un gossip lo ha fatto talmente tanto infuriare da spingerlo a replicare in maniera velenosa sui social: quello riguardante la presunta frequentazione con una dama del trono over.

Tomaso Trussardi furioso: cosa è successo

“Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza, professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop – ha sbottato l’imprenditore bergamasco su Instagram – . Sig. Verza quando getta me**a sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle”.

La replica al vetriolo di Venza, tuttavia, non si è fatta attendere. “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di ‘sti tempi ti è anche utile – ha commentato l’esperto di gossip – . Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero bimbom**chia”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG