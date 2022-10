Parla per la prima volta Michelle Hunziker a proposito dei rumors che la vorrebbero nuovamente legata a Tomaso Trussardi dopo la separazione.

Michelle Hunziker allo scoperto sul presunto riavvicinamento con l’ex marito Tomaso Trussardi. Per la prima volta, dopo i tantissimi rumors delle ultime settimane, la conduttrice è tornata a parlare al media Bunte e lo ha fatto aprendo al clamoroso ritorno col noto imprenditore.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: come stanno le cose

“Il ritorno di fiamma con l’ex marito. Tutto è possibile”. Con queste parole Bunte titola l’intervista fatta con Michelle Hunziker nella quale la donna apre davvero al possibile riavvicinamento con Tomaso Trussardi.

Nonostante i tantissimi rumors di queste ultime settimane con liason, flirt vari e terzi incomodi, ecco che l’imprenditore e la conduttrice televisiva potrebbero davvero essere prossimi ad un “bis”.

“Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”, le parole della svizzera. “Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. Penso sia ovvio che mi è sfuggito qualcosa nel matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”.

Insomma, non resta che attendere prossimi sviluppi…

