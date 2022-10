Carolina Marconi e il suo fidanzato Alessandro Tulli hanno affrontato diverse prove insieme e ora sognano un po’ di serenità.

In queste settimane lei è impegnata al GF Vip e, nel bene e nel male, sta raccontando un po’ di sé comprese le recenti problematiche di salute avute col il tumore al seno. Parliamo di Carolina Marconi che anche prima di entrare dentro la Casa del noto reality aveva più volte parlato della sua voglia di avere un figlio dal fidanzato Alessandro Tulli. Proprio l’uomo, a Novella 2000, ha raccontato questo desiderio ma anche altre questioni legate alla loro vita.

Carolina Marconi e il fidanzato: voglia di figli e il matrimonio

Carolina Marconi

Il fidanzato di Carolina Marconi ha parlato prima di tutto di come abbia affrontato il periodo della malattina della donna: “La mia paura più grande era di perderla per sempre, non ce l’avrei fatta”, ha ammesso Tulli.

Poi, le parole sulla voglia di avere un figlio, da parte della Marconi ma anche sua: “Ce la stiamo mettendo tutta. Per adesso Carolina ha finito il ciclo di chemio e prende solo medicinali specifici per il problema che ha. Per quanto riguarda il suo stato di salute, sta facendo cura ormonale che durerà per 5 anni. Non possiamo fare altro che pregare Dio affinché tutto finisca presto. Non bisogna mai perdere la fede, ci sta aiutando tanto”.

Se la questione maternità/paternità è un tema doloroso, di ben altro effetto, invece, la questione matrimonio. Tulli, infatti, ha spiegato che i due si sposeranno: “Un sogno che vogliamo realizzare nel più breve tempo possibile. Una volta finita la trasmissione e soprattutto finita la cura che Carolina deve ancora fare, penseremo a tutto. Il nostro amore è immenso”.

Di seguito un recente post Instagram con qualche immagine dal GF Vip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG