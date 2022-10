Pamela Prati fa ancora discutere per la vicenda Caltagirone. In tribunale finisce pure il conto del finto matrimonio: la cifra.

Una relazione mai esistita con un uomo mai visto. Stiamo parlando, ovviamente, di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone che, con la partecipazione della soubrette al GF Vip non poteva che tornare sulla bocca di tutti. In queste ore, sta facendo discutere anche un documento che è apparso in tribunale e che riguarda il conto per il finto matrimonio…

Pamela Prati e il conto del finto matrimonio

Pamela Prati

Una vicenda che ha ancora del misterioso e che, a distanza di anni, non si è ancora conclusa e che vede ora Pamela Prati e molti altri personaggi impegnati a spiegare, anche davanti ad un Giudice, cosa sia successo riguardo il caso Mark Caltagirone.

Tra le cose che andranno spiegate, anche il documento con le relative spese per il finto matrimonio mai andato in scena e che in queste ore è finito in tribunale.

A riportare tale curiosità è Fanpage che ha avuto modo di visionare le carte del processo che vede coinvolte anche le due ex agenti della Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Proprio quest’ultima, a cui sarebbe andato l’incarico di organizzare le nozze tra la Prati e Mark Caltagirone – poi annullate per ovvie motivazioni –, ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Aicos Management Group srls e della Prati per una somma pari a 2500 euro a titolo di compenso per l’organizzazione del matrimonio.

La nota soubrette si è opposta a tale ingiunzione ma con la causa civile promossa il Giudice di Pace di Prato ha confermato il decreto ingiuntivo e dunque il pagamento dei 2500 euro. La donna ha quindi fatto appello e solo a dicembre ci saranno novità.

Di seguito, invece, un post Instagram dell’account ufficiale della soubrette che è ora al GF Vip:

