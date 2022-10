Ancora rumors su Eros Ramazzotti e una possibile “cotta” per una nuova donna che, udite udite, sarebbe la sosia di Belen Rodriguez.

Solamente una decina di giorni fa si era parlato di lui, mano nella mano con una donna. Adesso, per Eros Ramazzotti ci sarebbe un nuovo rumors che lo vorrebbe invaghito della sosia di Belen Rodriguez. Di chi si tratta? Della bella speaker radiofonica Amelia Villano.

Eros Ramazzotti: dai rumors agli indizi sulla “cotta”

Eros Ramazzotti

Come detto, se pochi giorni fa Eros Ramazzotti era stato visto mano nella mano con una donna. Adesso per il cantante spunterebbe un altro possibile accostamento “amoroso”. A farlo è Pipol Gossip che scrive come l’artista sia sia probabilmente invaghito della sosia di Belen Rodriguez, Amelia Villano, nota speaker radiofonica.

A supportare la tesi, anche degli indizi. “Eros Ramazzotti invaghito della sosia di Belen Rodriguez?

Stiamo parlando di Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta, che ha condiviso su Instagram la gioia di essere ‘seguita’ dal cantante. ‘Buongiorno così’ scrive Amelia, inserendo lo screenshot della notifica”.

La tesi del media esperto di gossip prosegue poi: “Oltre ad aver fatto questo, Ramazzotti, ha già messo diversi like sulle foto della bella Villano. Potrebbe esserci una nuova conoscenza in vista tra loro?”.

Per il momento, si tratta chiaramente solo di indiscrezioni e supposizioni. Si attendono, nel caso, le parole dei diretti interessati. Chissà cosa ne pensano i fan del cantante e anche quelli della donna che su Instagram è molto seguita. Per la precisione da ben oltre 50 mila persone.

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip con la teoria sul possibile invaghimento dell’ex marito di Michelle Hunziker per la giovane donna:

