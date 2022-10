Clizia Incorvaia più bella che mai sui social: doppio scatto con il confronto durante e dopo la gravidanza. Poi il messaggio body positive.

Pancia piatta dopo la gravidanza e grande orgoglio. Parliamo di Clizia Incorvaia che su Instagram, con una serie di stories, ha voluto sfoggiare il suo fisico lanciando anche un bel messaggio per tutte le persone che la seguono. La donna ha pubblicato due foto comparative di lei post parto e attuale mostrando come sia riuscita a tornare in formissima.

Clizia Incorvaia: la foto e le parole

Clizia Incorvaia

“Questo era il mio fisico l’anno scorso in questo periodo”, ha scritto Clizia Incorvaia nelle sue stories Instagram dopo aver pubblicato appunto una doppia foto del prima e del dopo pancione. E ancora: “Le nonne dicono: ‘Nove mesi per mettere e nove mesi per togliere la pancia’ e io credo nella loro saggezza, sono all’ottavo mese dalla nascita del mio piccolo Gabri. Non mi sono mai pesata per non subire condizionamenti mentali determinati dalla bilancia ma gli abiti sono stati il mio ‘termometro’. Del resto, chi ci conosce meglio di noi stesse!”.

Nella storia social, la Incorvaia ha anche aggiunto un bel messaggio seguito dagli hashtag in voga sul tema body positivity. “E poi aggiungerei che se impariamo ad amarci in tutte le fasi e stagioni della vita trasmetteremo ciò agli altri e niente è più sexy di una donna sicura di sé”, la fine delle parole della 42enne che sicuramente ha lanciato un bel segnale per tutte le donne che la seguono e che, spesso, magari, si mettono dei problemi in tal senso.

Il contenuto pubblicato dalla donna è solo l’ultima di una serie di foto che lei ha piacere di condividere con i fan e che la vedono spesso protagonista insieme al compagno Paolo Ciavarro e, appunto, il loro piccolo Gabri.

Di seguito, invece, un altro post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG