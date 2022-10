Stefano De Martino si racconta in un’intervista tra lavoro e vita privata. Spiccano le parole sulla carriera il rapporto con i soldi.

Tra i volti dello spettacolo più chiacchierati degli ultimi anni, c’è sicuramente Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici è diventato molto presto un conduttore di successo sfruttando ogni occasione avuta. A Fanpage, anche in vista del ritorno della trasmissione ‘Bar Stella’ in seconda serata, l’uomo si è raccontato a 360° soffermandosi appunto sulla carriera ma anche su alcuni aspetti della sua vita privata.

Stefano De Martino: l’exploit in tv e i soldi

Stefano De Martino

Le parole di Stefano De Martino partono dall’exploit avuto dopo la partecipazione ad Amici e anche la successiva relazione avuta con Belen Rodriguez.

“La mia carriera accompagna dal pregiudizio? La cosa che più conta è il giudizio che hai di te stesso, se si avvicina al pregiudizio c’è qualcosa che non va (ride, ndr). Io ci metto l’anima in quello che faccio, il mio lavoro è la mia passione assoluta. Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla”.

Andando poi al sodo: “Se il gossip quindi mi ha aiutato? Il gossip, come qualsiasi raccomandazione, è una luce che si accende. Se c’è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità. Inoltre questo è un lavoro in cui ogni anno devi coltivare quello che fai, io potrei sparire anche l’anno prossimo”, ha detto De Martino in modo molto diretto.

Passando ad un tema che da poco ha fatto molto discutere a proposito di una villa da 2 milioni di euro che De Martino avrebbe acquistato: “Questa villa a Marechiaro – che per inciso ho preso in affitto e non ho comprato – è finita al centro del chiacchiericcio perché nel giorno del mio compleanno ho deciso di pubblicare una foto del cancello che dà sul mare. Volevo condividere, in uno slancio di entusiasmo, come stessi passando il mio 33esimo compleanno, cioè al mare. Ho deciso di prenderla in affitto perché lavoro qui, avevo bisogno di uno spazio creativo dove scrivere con gli autori, convocare i musicisti e andare a lavorare”.

Interessante passaggio anche sul suo rapporto con i soldi, infine: “Non cerco l’ostentazione di quello che possiedo, non era questa la mia intenzione in questo caso, anche perché io mi ricordo da dove vengo lo avrei mai fatto per una questione di gusto, ricordo bene da dove vengo e sarebbe poco elegante e poco rispettoso, anche perché la mia fortuna è il lavoro, che qualcuno mi ha concesso di fare. La ricchezza è quello”.

