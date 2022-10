Sembra che Stefano De Martino si sia regalato per il compleanno una nuova casa da circa 2 milioni di euro in un posto speciale a Napoli.

Giornata speciale, e non solo perché festeggia i 33 anni. Ma soprattutto per quello che sembra essere stato un auto regalo di compleanno. Parliamo di Stefano De Martino che ha pubblicato sui social un filmato in una zona esclusiva di Napoli dove, pare, abbia acquistato una nuova casa da circa 2 milioni di euro-

Stefano De Martino: casa da 2 milioni per il compleanno

Stefano De Martino

Stefano De Martino si sta concedendo un 33esimo compleanno nella sua Napoli e a confermarlo sono le recenti pubblicazioni social, precisamente da Instagram. Proprio in occasione di uno degli ultimi post condivisi è stato possibile ammirare quella che pare essere la sua nuova casa. Una dimora da 2 milioni di euro con accesso diretto al mare a Posillipo, a Napoli.

Nel filmato, il ballerino ex Amici e ora conduttore tv ha mostrato delle chiavi con cui ha aperto un cancelletto in ferro prima di dirigersi verso il male.

Il tutto con le scarpe da scoglio, per non scivolare, circondato da un panorama mozzafiato. Secondo quanto scrive The Pipol Gossip De Martino avrebbe acquistato la casa. Un acquisto che sarebbe costato al compagno di Belen Rodriguez una cifra di circa 2 milioni di euro. L’abitazione di lusso si troverebbe all’interno di un parco privato con un accesso diretto al mare. La compravendita sarebbe terminata non troppo tempo fa quindi potrebbe essere vista come un auto regalo di compleanno.

“Stefano De Martino, da poco, ha comprato casa a Posillipo, dentro un parco privato, con passaggio diretto in spiaggia. Ecco la spiegazione del video postato oggi. De Martino, ha comprato la casa da capogiro al costo di quasi 2 milioni di euro. In quelle zone, di solito, abitano calciatori. Stefano, conduttore, si conquista così il suo ‘godere’ dopo anni di lavoro e gavetta”, questo quanto si legge su The Pipol Gossip.

Di seguito, il video pubblicato in un post Instagram dallo stesso ballerino con tanto di chiavi e panorama mozzafiato:

