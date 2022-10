Enrica Bonaccorti, volto noto della tv, ha raccontato come sta dopo il brutto incidente che le ha causato non pochi problemi.

Il peggio sembra essere passato ma lo spavento dopo l’incidente per Enrica Bonaccorti è ancora tanto. La conferma arriva dalle parole della diretta interessata che a ‘Mattino Cinque’ ha raccontato nei dettagli cosa le è accaduto solamente pochi giorni fa e come sono le sue attuali condizioni di salute.

Enrica Bonaccorti: come sta dopo l’incidente

Enrica Bonaccorti

Qualche giorno fa, Enrica Bonaccorti aveva dovuto fare i conti con un brutto incidente che le ha causato la frattura alla spalla. Una caduta che la donna aveva raccontato in precedenza mostrandosi con i segni del colpo e i lividi.

A distanza di qualche tempo, la conduttrice tv ha voluto condividere il suo stato di salute: “Da questa caduta ho sentito l’amore di migliaia di persone che non pensavo mi volessero così bene”, ha detto la Bonaccorti.

In tanti, però, si chiedono quali siano ora le sue condizioni. Il volto noto della televisione ha ammesso che sta meglio anche se le cose non sono proprio facilissime: “Sono caduta in avanti mentre correvo e sono rovinata per terra, per fortuna il naso e i denti non si sono rotti”, ha spiegato la donna.

Le conseguenze, però, si sentono ancora a distanza di giorni: “Ho fatto urla da partoriente, dicono che la spalla sia molto dolorosa e in effetti lo è… Ho otto chiodi e una placca di metallo alla spalla, spero il metal detector dell’ospedale non suoni quando dovrò tornare per la visita di controllo”. E ancora: “Sono stata soccorsa subito, ero nelle Marche. Poi il giorno dopo sono andata direttamente in ospedale a Roma, piano piano andrà tutto a posto”.

La speranza è quella di una pronta e rapida guarigione e soprattutto di rivederla super in forma in tv e non solo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG