Brutto incidente per Enrica Bonaccorti, che si è mostrata sui social con lividi sul viso in seguito ad una caduta in casa.

Conduttrice storica, Enrica Bonaccorti ha annunciato l’ospitata a Pomeriggio Cinque per raccontare a Barbara D’Urso l’ultima operazione subita in seguito ad una caduta dalle scale. Prima del collegamento con il programma pomeridiano di Canale 5, la Bonaccorti si è mostrata sui social con il volto tumefatto. I fan si sono allarmati immediatamente, ma pare che la conduttrice sia già in fase di ripresa.

Enrica Bonaccorti sottoposta ad un intervento

“Realtà truccata! – ha scritto lei a corredo della foto che la ritrae con i lividi sul viso – .Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla. Ma fra poco ci vediamo a Pomeriggio5. Gazie al prof. Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata!”.

Tantissimi volti noti, alla vista del post della Bonaccorti, si sono affrettati per chiederle come stesse. “Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione”, ha scritto Sandra Milo, “Cara un grande abbraccio! Qualunque cosa chiamami!”, ha aggiunto Maria Teresa Ruta.

