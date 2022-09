All’indomani della vittoria, Giorgia Meloni ha ricevuto tra le tante chiamate anche quella di Morgan: il cantautore svela cosa si sono detti.

Mesi addietro, Morgan aveva raccontato che non avrebbe mai votato per Giorgia Meloni, pur essendo la “meno snob”. Proclamata vincitrice delle ultime elezioni, la leader di Fratelli d’Italia sta studiando il nuovo governo di destra e Morgan ha deciso di contattarla telefonicamente per farle i complimenti e darle un consiglio: scegliere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura.

Morgan e la telefonata con Giorgia Meloni

“Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura – ha raccontato il cantautore all’Adnkronos – . Sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito”.

Definendo la Meloni come una donna con “grandissima esperienza politica” che è “sempre vicina alla gente” ed “è interessata ai bisogni delle persone”, Morgan ha tessuto le lodi della leader di destra sostenendo sia stata “l’unica che è stata in grado di fare opposizione in questi anni”.

Pur scegliendo di non svelare la sua preferenza politica, il cantautore ha sottolineato di essere sempre stato di sinistra – “In passato ho votato la sinistra, io ho un pensiero libertario perciò il mio voto lo do a chi ritengo possa rappresentarmi in quel momento” – ma di non approvare in alcun modo le critiche che una fetta di popolazione ha rivolto alla politica della Meloni.

“Ma quale deriva estremista? L’alternanza politica è un segno di democrazia – ha concluso – […]Basta con questo spauracchio della deriva fascista, è una ‘put*****a’ pazzesca!”.

