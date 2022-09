Per la prima volta, Vanessa Incontrada parla della fine della relazione con Rossano Laurini, cui è stata legata per 15 anni e da cui ha avuto un figlio.

La fine della relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stata tenuta lontano dal gossip e dalle luci dei riflettori. Dopo 15 anni di grande amore e un figlio, Isal, la conduttrice di origini spagnole è stata ben attenta a non parlare dei segreti di un amore durato tanto tempo. E, forse, non del tutto finito.

Vanessa Incontrada: “Con Rossano non finirà mai”

Intervistata dal settimanale Oggi, Vanessa Incontrada ha parlato degli ottimi rapporti che ci sono con il padre di suo figlio e di un legame che non finirà mai, nonostante la rottura.

“Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita – ha detto – . Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà”.

Al momento single, la conduttrice valuterà un domani come modificare il rapporto con l’ex compagno se dovesse subentrare un altro uomo: “Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”.

Lei, figlia di genitori separati che si sono fatti la guerra, non ha voluto in alcun modo ripetere gli errori del passato.

“Tra i miei fu una separazione difficile – ha ricordato – . Fra me e Rossano c’è invece un rapporto così sereno che nostro figlio lo è altrettanto”.

