Occhi puntati sull’ultima gaffe del presidente americano Joe Biden, protagonista di uno scivolone nel corso di una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare.

Non è la prima volta che Joe Biden finisce al centro delle attenzioni dei media per scivoloni eclatanti. A luglio scatenò l’ironia dei rotocalchi per aver letto l’indicazione data da un collaboratore e scritta sul gobbo. Nelle ultime ore, però, la gaffe del presidente americano sta facendo un po’ meno ridere rispetto alla precedente: ecco che cosa è accaduto.

Joe Biden, che gaffe! Lo staff lo giustifica

Invitato a partecipare in Indiana alla conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare, Joe Biden ha chiesto ad una deputata repubblicana di salire sul palcoscenico.

Fin qui nulla di male, se non fosse che la donna, Jackie Walorski, fosse morta lo scorso agosto in seguito ad un incidente stradale.

“”Dov’è Jackie Walorski? – ha chiesto Biden – .Raggiungimi sul palco”. La clamorosa gaffe non è passata inosservata anche perché, proprio in seguito alla prematura scomparsa della deputata, la Casa Bianca aveva espresso il dolore per la morte improvvisa della donna con una nota firmata proprio dal presidente USA.

Intanto, Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha giustificato Joe Biden: “Il presidente è davvero sconvolto per quanto successo. Oggi sul quel palco ha pensato intensamente a lei, per questo l’ha chiamata senza riflettere”.

