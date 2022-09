Brutto risveglio per Antonino Cannavacciuolo, che ha subito un furto di ingente entità nel suo ristorante torinese: cosa è successo.

Chef e personaggio televisivo tra i più amati, Antonino Cannavacciuolo possiede alcuni ristoranti sparsi in tutta Italia. Nelle ultime ore il Bistrot aperto dal cuoco a Torino, però, è stato preso di mira da un gruppo di malviventi che, come riportato dalla cronaca, hanno portato via dal locale vari dispositivi elettronici e alcune bottiglie di pregiato champagne.

Ladri nel Bistrot di Antonino Cannavacciuolo

Il furto nel Bistrot di proprietà di Antonino Cannavacciuolo e situato in via Cosmo, nel capoluogo piemontese, è stato preso di mira da alcuni malviventi nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre.

Approfittando del giorno di chiusura del locale, i ladri hanno potuto agire in maniera indisturbata e, secondo le prime ricostruzioni, nessuno si è accorto di cosa stesse accadendo.

Solo al momento della riapertura del ristorante, lo staff del locale si è reso conto di quanto accaduto: i malviventi hanno svaligiato il Bistrot di Cannavacciuolo portandosi via tablet, smartphone e computer istallati per lavoro, ma hanno rubato anche alcune bottiglie pregiate di champagne.

L’entità del bottino non è stata ancora resa nota.

Riproduzione riservata © 2022 - DG