Una battuta infelice di Ginevra Lamborghini non è passata inosservata agli spettatori di questa edizione del GF Vip. Ecco come è andata.

Sono scintille nella casa del GF Vip. Protagonista, ancora, Ginevra Lamborghini. Dopo le note vicende che hanno visto chiamata in causa anche sua sorella Elettra, ecco la ragazza far parlare di sé per una battuta che in tanti, soprattutto sui social, hanno definito “infelice”.

Ginevra Lamborghini al GF Vip e la battuta sui finocchi

Tutto parte da un discorso che alcuni concorrenti stavano portando avanti a proposito di roba da mangiare. Attilio Romita ha detto che prima di cena è solito mangiare un po’ di verdura cruda, perché così non arriva a cena affamatissimo. “Sai cosa è? E’ che mi piace della crudités. Così non arrivo al pasto affamato”, ha detto il giornalista parlando con gli altri inquilini. “Ma non riesco mai a trovare i finocchi”, ha poi aggiunto. Da qui, ecco arrivare la battuta di Ginevra Lamborghini.

Facendo riferimento appunto ai finocchi, la ragazza ha detto: “In questa casa un paio ce ne sono…”. Al tutto ha fatto seguito una risata generale successiva pure alla frase aggiuntiva di Romita che ha chiesto se si potevano comprare almeno “una 20na di kg di finocchi”.

Non sembra quindi che tale uscita, apparentemente fuoriluogo, abbia dato fastidio ai presenti. Sui social, però, non è piaciuta e in tanti hanno criticato l’accaduto.

Se ci saranno conseguenze per queste parole della Lamborghini? Non lo possiamo sapere ma probabilmente no in quanto non è sembrata un’offesa o per lo meno non è stata recepita come tale da nessuno degli inquilini dela Casa.

La trasmissione andrà avanti così e la Lamborghini, probabilmente, non riceverà neppure in richiamo da Signorini.

Di seguito le immagini dell’accaduto pubblicate su Twitter in un post da Roberto Mallò:

Ginevra Lamborghini: "In questa casa un paio ce ne sono (di finocchi)"#GFVIP pic.twitter.com/NcUBjPNJhK — Roberto Mallò (@robymallo) September 29, 2022

