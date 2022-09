Sfogo social di Francesco Facchinetti verso i personaggi famosi che prendono di mira Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche.

Arriva via social uno sfogo molto particolare di Francesco Facchinetti nei confronti dei personaggi famosi che hanno “preso male” i risultati delle ultime elezioni politiche italiane che hanno visto Giorgia Meloni e FdI vincere. DJ Francesco ha scelto di dire la sua infastidito da diversi commenti contro la politica ed in particolare contro l’uso non appropriato di alcune parole da parte di questi “Vip”.

Francesco Facchineti: lo sfogo social

Francesco Facchinetti

Dopo giorni di commenti da parte di diverse personalità dello spettacolo e non a proposito dell’esito delle elezioni politiche 2022 che hanno visto vincere Giorgia Meloni e il centrodestra, ecco Francesco Facchinetti sfogarsi in modo molto duro condannando chi ha preso posizione avversa al risultato elettorale. Le parole dell’artista non riguardano una questione prettamente politica, ma l’uso sbagliato di alcune parole come “Resistenza” e “fascismo”.

“Sono molto inca**ato, mi ero ripromesso di non parlare ma non riesco a stare zitto”, ha esordito Facchinetti in un video su Tiktok: “Ci sono alcuni personaggi più o meno famosi che sono molto arrabbiati per la vittoria di Giorgia Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo dicendo parole allucinanti. Qualcuno addirittura scomoda parole come ‘Resistenza’, quando non sanno un ca**o della Resistenza, non c’eravate. Io ho avuto un nonno partigiano che me lo ha raccontato, ma nonostante questo non ne so niente, quindi non uso quella parola. Usate la parola giusta, usate ‘Opposizione’, perché le parole hanno un peso”.

Ancora con tanto fastidio, DJ Francesco ha aggiunto: “Qualcuno ha detto addirittura che non bisogna votare i vecchi: si sostiene che Meloni abbia vinto grazie ai vecchi che non capiscono niente e non sanno chi votare. Io non ho votato la Meloni, ma come si fa ad usare ancora la parola ‘Fascista’ e pensare che l’Italia possa tornare al regime? Ma sapete che ca**o state dicendo o no? Voi anziché incazzarvi con la Meloni, incazzatevi piuttosto con la sinistra, con il Pd, un partito inutile che in 20 anni non ha fatto nulla”.

