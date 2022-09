Ginevra Lamborghini esagera nella Casa del GF Vip e sfoggia una serie di movenze strane. Cosa c’è dietro? Se lo chiedono pure gli autori…

Protagonista assoluta della Casa del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini si prende la scena non solo per le questioni legate alle litigate a distanza con la sorella Elettra e per una battuta infelice, adesso la giovane ragazza attira l’attenzione anche per una serie di movenze davvero assurde sul prato…

Cosa combina Ginevra Lamborghini?

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è senza dubbio uno dei concorrenti che stanno facendo maggiormente parlare in queste prime giornate di Grande Fratello. Non solo litigate e frasi piuttosto particolari sul rapporto con la sorella Elettra ma anche alcuni comportamenti “strani”…

Uno di questi è arrivato pochi minuti fa ed è stato sottolineato anche dalla stessa redazione social del reality. La giovane influencer, presa da un momento “canterino” e “ballerino” si è scatenata sul prato della Casa. “Ginevra, tutto ok?”, ha chiesto la redazione social del GF con tanto di emoticon della faccina imbarazzata.

Poi, nella grafica della diretta tv: “C’è il tipo che ti piace, fai l’indifferente”, la scritta del programma che fa ovviamente contrasto con le movenze particolari della Lamborghini che canta, si sbraccia e si muove in modo assolutamente esagerato sul prato.

Inutile dire che nei commenti al video della ragazza sono stati subito presenti tantissimi pareri: “Sposami”, “Ti adoro Ginevra”, “La adoro perché è pazza”, alcuni dei pensieri degli utenti che stanno seguendo le “avventure” della Lamborghini. Vedremo quale sarà la prossima…

Di seguito il post su Twitter del Grande Fratello Vip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG