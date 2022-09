Un sorriso a casa di Emma Marrone che dopo la scomparsa del padre ha potuto festeggiare un momento di grande gioia in famiglia.

Sono passate alcune settimane dalla morte di suo padre, ma adesso Emma Marrone può fare un primo piccolo sorriso. La nota cantante ha pubblicato, infatti, alcune foto in compagnia della madre e di suo fratello Checco, colui che ha regalato in queste ore alla famiglia una grande gioia. La prima, appunto, dopo la scomparsa di papà Rosario.

Emma Marrone torna in Salento: il motivo

Emma Marrone

Come detto, Emma Marrone è tornata a sorridere dopo la morte di suo padre avvenuta lo scorso 5 settembre. La cantante, tornata in Salento, ha potuto festeggiare una gran bella notizia arrivata per merito di suo fratello. Francesco, detto Checco, infatti, è entrato a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco diventando finalmente pompiere.

Emma e mamma Maria hanno posato insieme al ragazzo, rigorosamente con indosso la divisa finalmente conquistata. “Lo giuro! Grande Checco, sei il nostro orgoglio, ti amiamo tanto”, le parole della Marrone che accompagnano una serie di foto su Instagram che ritraggono il felice quadretto di famiglia.

L’artista è indubbiamente molto fiera di suo fratello tanto che già lo scorso 15 settembre, in occasione del primo compleanno celebrato senza la presenza di papà Rosario, aveva scritto per lui un’altra dolcissima dedica: “Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene”.

Siamo sicuri che in questa giornata particolare, da lassù, anche il signor Rosario avrà avuto modo di assistere ed essere orgoglioso del proprio ragazzo che ha realizzato il suo sogno di diventare vigile del fuoco.

Nei commenti alle foto di Emma, tantissime parole d’affetto per lei e per il fratello che ha raccolto i complimenti di tantissime persone, fan e anche colleghi della cantante.

Di seguito il post della cantante su Instagram:

