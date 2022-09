Monica Bellucci si racconta tra lavoro, vita privata e le sue figlie. Nessun accenno al lato sentimentale che rimane un “giardino segreto”.

Intervista a 360° per Monica Bellucci al Corriere della Sera. Tanti i temi affrontati dall’attrice e modella italiana che da tempo vive in Francia, a Parigi. Dal lavoro alla famiglia, passando dal rapporto con le figlie e la fama da “diva” che da tempo si porta dietro.

Monica Bellucci: figlie, lavoro e amore

MONICA BELLUCCI

Nel corso dell’intervista, Monica Bellucci ha avuto modo di parlare del suo grande orgolgio: le figlie. Le giovani ragazze sono nate entrambe a Roma e parlano benissimo l’italiano e sono il primo pensiero dell’attrice: “La mia giornata ruota molto attorno alle mie figlie. Mi alzo presto per preparare loro la colazione prima della scuola, accompagno la più piccola, poi sbrigo qualche cosa o qualche appuntamento, spesso pranzo con la più grande oppure aspetto che escano da scuola. Una giornata da mamma”.

Sul rapporto con i fan, tra Italia e Francia: “Capita, ma non succede mai in modo opprimente o spiacevole. Posso andare a fare la spesa o a fare una passeggiata con grande tranquillità. I parigini sono talmente abituati ad avere tra loro artisti arrivati da ogni Paese che non ci fanno troppo caso. C’è un rapporto abbastanza naturale con le persone che fanno il nostro lavoro”.

A proposito dei francesi e anche dell’amore: “In superficie, forse possiamo dire che gli uomini italiani sono più immediati, hanno un approccio diretto, mentre i francesi all’inizio restano un pochino più distanti. Ma siamo troppo vicini culturalmente per parlare di un divario vero”. E sul tema di cuore, dopo il divorzio da Cassel, la Bellucci, che dovrebbe essere legata ora all’artista Nicholas Lefebvre ha aggiunto: “Ho un’età per cui posso permettermi di non parlare della mia vita privata. Mi piace conservare il mio giardino segreto. Come dicono i francesi, vivons cachés, vivons heureux (viviamo nascosti, viviamo felici, ndr)”.

Di seguito un vecchi post Instagram dell’attrice e modella con una delle figlie:

