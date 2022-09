Rivelazioni molto personali da parte del noto astrologo Paolo Fox che ha parlato anche della sua vita privata tanto chiacchierata…

Paolo Fox è fidanzato oppure no? In tanti, nel corso degli anni, si sono chiesti se il volto noto “dell’oroscopo” e della tv abbia una relazione sentimentale o, in generale, se sia legato a qualcuno. Per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato a parlarne nel corso de ‘I Fatti Vostri’ con Salvo Sottile.

Paolo Fox, la vita privata: amore, oroscopi e non solo

Parlando nel corso della trasmissione ‘I Fatti Vostri’, Paolo Fox ha finalmente fatto chiarezza sulla sua vita privata: “Se ora sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower”, ha raccontato l’astrologo.

“Da bambino ero tanto caruccio, buono, ho avuto molto fortuna negli anni ’80, vestivo di bianco ed era già scritto nelle stelle. Avevo un orsacchiotto che come tutti i bimbi ho distrutto strada facendo, questo amore comunque mi ha dato tanto perché sono passato a gatti e cani. Ho grande passione per gli animali”, ha spiegato ancora sul suo amore per gli animali.

Parlando del campo lavorativo invece, Fox ha spiegato quando è nata la passione per l’astrologia e gli oroscopi: “Pur di seguire la passione per le stelle ho lasciato il posto fisso. Si parla di quando era vivo Vivaldi (ridendo ndr). Dopo qualche anno ho capito che quella non era la mia strada. Non avevo altre alternative, avevo due chance: fare la guardia forestale o il proiezionista, ero affascinato dall’idea di quest’uomo che lanciava il film”.

E ancora: “A 16 anni ho iniziato a fare gli oroscopi. Molti si divertono a farlo. All’inizio volevo combattere questa stupida superstizione, ho iniziato pensando fosse una cosa assurda, ma facendo gli oroscopi al liceo ho iniziato a vedere che vi era una corrispondenza nel carattere. Poi sono diventato il confidente di tutti, un po’ come i medici con il dovuto rispetto: tu chiami il medico quando stai male e basta e lo stesso un pochino avviene con me”.

