Toni accesi a Uomini e Donne con Tina Cipollari che se l’è presa senza mezzi termini contro Gemma Galgani: ecco cosa è successo.

Altro pomeriggio a ‘Uomini e Donne’ e altro show tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Durante il trono over, infatti, successivamente all’ingresso di un potenziale nuovo corteggiatore per la Dama, ecco la nota opinionista arrabbiarsi e inveire contro la torinese. Il motivo? Le pretese della donna nella ricerca dell’anima gemella.

Uomini e Donne: Tina attacca Gemma

Tina Cipollari

Come detto, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, un nuovo signore – nella versione over del trono – si è presentato con l’intento di conoscere Gemma. Da qui, un duro confronto tra Tina Cipollari e la Dama che ha deciso di non dare l’opportunità all’uomo di corteggiarla.

“Mi chiamo Alfonso. Arrivo da Biella, precisamente da un paesino. Ho 61 anni e mi piacerebbe conoscerti perchè sei una donna interessante e affascinante”, ha detto il signore a Gemma nella speranza di poterla conoscere. “Poi sono anche vicino a casa tua. Sono separato da 27 anni e ho un figlio di 31 anni e a giorni diverto nonno di una bambina. Ho un ristorante in questo paesino in cui vivo”.

Da qui, le prime frecciate di Tina a Gemma: “Lui 61, lei 74”, ha detto l’opinionista poi corretta dalla Dama: “72 ne ho”. E ancora: “Sono tre anni che ne hai 72”.

Successivamente la Cipollari ha rincarato la dose: “Peccato che a lei non piaci”, le parole della opinionista al signor Alfonso.

Ed in effetti Gemma, prendendo parola, ha spiegato: “Effettivamente non ho una grande attrazione particolare. Voglio una persona che mi trasmetta qualcosa”.

Dichiarazioni che Tina non ha lasciato passare lisce: “Ma tu, alla tua età, cosa cerchi in un uomo? A 74 anni vai a pensare all’attrazione fisica? Ma quanto sei vuota e stupida come donna. Questi discorsi li fanno le ragazze di vent’anni. Ma tu hai ancora la speranza che arrivi un uomo affascinante che ti rapisca portandoti via? Questi sono sogni. Alla tua età ti devi cercare un compagno con cui condividere le tue giornate, un viaggio, non cercare solo se**o”.

Di seguito il post Instagram del programma con l’inizio del “siparietto”:

Riproduzione riservata © 2022 - DG