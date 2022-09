Smorfie di imbarazzo (o di insofferenza?) per Stefano De Martino a cena con Belen e tutta la famiglia dell’argentina. Cosa sarà successo?

Scene di “normale” imbarazzo tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e la famiglia dell’argentina. Nel corso di un recente pasto tra il noto ballerino e tutto il clan sudamericano, ecco la showgirl e modella riprendere col telefono sua madre, Veronica Cozzani, mentre parla e fa battute. Allo stesso tempo, le immagini riprendono l’ex volto di Amici in un visibile momento di “insofferenza”.

Stefano De Martino, la reazione alle parole della madre di Belen

Stefano De Martino

Come noto, la famiglia Rodriguez si ritrova spesso a casa di Belen per cenare e per altri momenti. Non sorprende, quindi, vedere su Instagram alcune stories della showgirl che ritraggono appunto tutto “il clan” insieme.

Con lei e Stefano De Martino, anche Cecilia e Ignazio Moser, e persino Gustavo Rodriguez e mamma Veronica. Proprio la signora Cozzani ha attirato l’attenzione facendo scoppiare a ridere i presenti. Strana, invece, la reazione dell’ex ballerino di Amici, pizzicato in una smorfia di imbarazzo (o insofferenza)…

A riprendere De Martino è stata Belen che ha colto un momento molto particolare nel quale l’uomo si stava coprendo il volto con le mani e ridacchiando sotto ai baffi seppur in modo visibilmente imbarazzato.

“Come è andata la settimana amore? Impegnativa?”, ha domandato Belen filmando il suo Stefano. Una domanda fatta, forse, per sdrammatizzare il momento.

Infatti, sebbene nella storia Instagram pare tutto nella norma, le smorfie di De Martino non hanno convinto molto i fan più attenti certi che dietro quella gestualità ed espressione possa nascondersi un po’ di fastidio dovuto, forse, alla madre di Belen.

Tra i due, già in passato, sembravano esserci state delle ruggini che sono poi state risolte. Eppure, adesso, nonostante le cose vadano molto bene, c’è ancora chi si interroga sul loro rapporto. Vedremo se in tale ottica ci saranno ulteriori novità…

Di seguito, invece, un recete post instagram di Belen con i suoi due pargoli, Santiago e Luna Marì:

