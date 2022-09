Chiara Nasti alle prese con la gravidanza. La nota influencer si sfoga per alcune “problematiche” che sta riscontrando alle soglie del parto.

Quando parla sui social fa sempre discutere. Parliamo di Chiara Nasti che dopo un periodo di apparente quiete dalle polemiche torna a far parlare. Alle soglie della nascita del suo primo figlio, la nota influencer, fidanzata del calciatore della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni, si è “lamentata” per le dimensioni esagerate della sua pancia che, a quanto pare, non le dà modo neppure di uscire.

Chiara Nasti e i problemi col pancione

Chiara Nasti

Attraverso alcune stories su Instagram, Chiara Nasti ha voluto sfogarsi riguardo le dimensioni della sua pancia e delle difficoltà che sta avendo a muoversi all’esterno della sua abitazione. “Ma rendo l’idea di quanto sia enorme? Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando…”, ha voluto dire la giovane influencer.

Come se non bastasse, oltre alla grandezza della pancia ormai all’ottavo mese, anche qualche problemino di “resistenza. “Ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina…invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… è davvero ingombrante”, ha concluso la Nasti.

A quanto pare, quindi, la giovane non vede l’ora di partorire e abbracciare il suo piccolo e, ovviamente, di ritrovare le forme giuste del suo corpo per stare meglio e poter tornare “alla normalità”. In realtà, però, in alcune stories più recenti, l’influencer si è mostrata a passeggio e quindi deve aver trovato la forza e lo spirito per affrontare una delle rare uscite di questo periodo.

Da quanto è noto la nascita di Thiago – questo il nome scelto per il bambino – è prevista circa per novembre. Successivamente ci saranno anche le nozze con Zaccagni anche se data ufficiale, ad oggi, non è stata stabilita.

