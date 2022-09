Rumors sui rapporti tesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la fine del loro matrimonio. Lei vorrebbe mandarlo via dalla casa dell’Eur.

Clima tesissimo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due, dopo la separazione, non sembrano aver trovato alcun tipo di accordo per un “quieto vivere”. Anzi. Tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice si annuncia anche una durissima battaglia legale con in ballo il patrimonio dopo il mancato accordo per la separazione. Ma ci sarebbe di più: la donna potrebbe anche avere in mente un altro piano che prevede lo “sfratto” dell’ex dalla loro casa dell’Eur…

Ilary Blasi vuole “sfrattare” Totti dalla casa dell’Eur

Ilary Blasi

Secondo le recenti indiscrezioni riprese dal Corriere della Sera, la Blasi vivrebbe ancora nella villa dell’Eur insieme all’ex marito e ai figli. La grandezza dell’abitazione avrebbe permesso ai due di vivere ognuno nella sua ala della casa senza incrociarsi.

Ma non solo. Sempre secondo il quotidiano alla base di questa mancata separazione totale dalla dimora dell’Eur ci sarebbe un intento chiaro da parte della conduttrice.

“I rapporti tra Francesco e Ilary, civili per non dispiacere ai figli ma già ai minimi termini, sono interrotti. Ostili. Di più: lo sfogo pubblico dell’ex numero 10 giallorosso ha pregiudicato pure quelli tra gli avvocati che sarebbero tesi, difficili. Nonostante ciò i due ex coniugi continuano a dividere la maxi-villa dell’Eur, ciascuno barricato nella sua ala. Ogni tanto Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco”. Queste le parole del quotidiano sulla vicenda. Vedremo come andranno a concludersi le cose.

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram della showgirl:

Riproduzione riservata © 2022 - DG