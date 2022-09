Gegia ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dopo un lungo periodo lontano dalla televisione. La conduttrice ha raccontato ai coinquilini di essere innamorata di un uomo turco molto più giovane di lei, tale Mehmet, visto una sola volta all’aeroporto di Istanbul. Il web, però, ha iniziato ad indagare e l’uomo di cui Gegia si dice innamorata potrebbe essere un truffatore.

Sposata per un breve periodo con Luca Motta, Gegia è rimasta sola per ben 11 anni, fino all’incontro con Mehmet presso l’aeroporto di Istanbul.

“Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Ha un viso bellissimo, angelico. Ero al bar e l’aeroporto era deserto perché c’era il ramadan – ha raccontato lei ad Alfonso Signorini – . Stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni”.

I due avrebbero chiacchierato un po’ al bar, lui le avrebbe fatto dei complimenti e così si sarebbero scambiati l’amicizia su Facebook. Gegia ha rivelato di aver mentito sull’età – Mehmet avrebbe 43 anni, e lei ne avrebbe dichiarati 49 invece di 63 – e di aver sentito telefonicamente l’uomo che, lo scorso agosto, le avrebbe dichiarato il suo amore.

La storia è apparsa molto simile a quella di Pamela Prati che, interrogata da Signorini, ha invitato la coinquilina a prestare attenzione. “Ma posso sognare un po’? – ha replicato Gegia – . Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?”.

Intanto, sul web, c’è chi avrebbe provato a contattare tale Mehmet ottenendo risultati assai ambigui. L’uomo, infatti, ha asserito di non conoscere Gegia, salvo poi troncare in modo brusco la conversazione.

“Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato”, ha riportato Giulia Salemi in studio.

