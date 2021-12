Scopriamo alcune curiosità sulla bellissima Monica Bellucci e sulla sua vita privata: dalla travagliata storia d’amore con Vincent Cassel, alla nuova vita dopo il divorzio.

Nata il 30 settembre 1964 sotto il segno della Bilancia, Monica Bellucci ha conquistato il mondo intero grazie al suo incredibile fascino, che l’ha resa un’icona della bellezza italiana in tutto il mondo. Con alle spalle oltre trent’anni di carriera, si è distinta anche come attrice sia per il grande che per il piccolo schermo, finendo per conquistare i cuori di alcuni dei registi più importanti del mondo. Scopriamo di più su Monica Bellucci: dai segreti di bellezza fino al divorzio da Vincent Cassel.

Chi è Monica Bellucci in 10 curiosità

– Da sempre amata e invidata per il suo aspetto, nella sua routine di bellezza non c’è posto per il botox, ma esclusivamente per… l’agopuntura. Come ha rivelato a Oggi, al resto ci pensano una buona crema idratante ed un ottimo parrucchiere! Per mantenere la sua chioma sana e idratata si sottopone una volta alla settimana ad una cura idratante a base di olio d’oliva.

Monica Bellucci a Venezia 2019

– Rosalinda Celentano ha rivelato di aver avuto una cotta per lei in gioventù. “Ci siamo amate in gioventù, ma io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così, quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone“, ha rivelato a Diva e Donna la figlia ribelle del Molleggiato.

– Ama cucinare ma non crede di essere una brava cuoca. Se ha degli amici a cena preferisce ordinare qualcosa al ristorante.

– Per le serate di gala sceglie sempre un look total black.

– Ha scelto di far nascere entrambe le sue figlie a Roma.

– Era stata annunciata come ospite di Sanremo 2020 nella conferenza stampa (criticatissima) di Amadeus, ma pochi giorni dopo ha fatto sapere che non avrebbe partecipato alla kermesse. Secondo l’attrice è stata una decisione presa ben prima che le polemiche travolgessero il presentatore del Festival.

-Nel 2021 è stata premiata con uno speciale David di Donatello

– Non è noto quale sia il patrimonio di Monica Bellucci, che oltre ai guadagni per i numerosi film ha lavorato e lavora anche come testimonial per tantissimi marchi.

-In una intervista, Eros Ramazzotti ha raccontato di averla corteggiata ma… i conti non tornano. La Bellucci ha infatti smentito tali affermazioni, dichiarando che nel periodo di cui ha parlato Ramazzotti lei era incinta di cinque mesi.

-Nel 2021 ha partecipato in qualità di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.

Monica Bellucci: la vita privata

Ha sposato giovanissima il fotografo Claudio Carlos Basso, ma il matrimonio è naufragato pochi mesi più tardi.



Dal 1989 ha avuto una relazione di 6 anni con l’attore Nicola Farron, ma poi sul set de L’appartamento, conosce l’attore Vincent Cassel di cui s’innamora. La coppia convola a nozze nel 1999, a Montecarlo, e nel 2004 nasce la loro prima figlia, Deva, seguita nel 2010 da Léonie.

La coppia divorzia di “comune accordo” nel 2013, ma più tardi circolerà la voce che Cassel non solo avrebbe tradito la moglie, ma che addirittura condurrebbe una seconda vita alle sue spalle già da diverso tempo.

“Io non credo nella fedeltà carnale, io non voglio sapere, non è che chiamo per sapere. A me interessa l’amore, il resto meglio non chiedere”, dichiarò l’attrice in un’intervista a La Repubblica.

Nel dicembre del 2018 grazie ad alcuni scatti la storia con Nicolas Lefebvre diventa di dominio pubblico. Lui è più giovane di lei di 18 anni. Il 5 marzo del 2019 i due non si nascondono più e vengono fotografati insieme in occasione della sfilata in onore di Karl Lagerfeld: mano nella mano, per non lasciare alcun dubbio. A luglio l’annuncio: tra i due è finita.

Basta così? No, perché a dicembre vengono paparazzati di nuovo insieme. E il mistero si infittisce…

Dove abita Monica Bellucci?

Ormai è una francese d’adozione, Monica Bellucci. L’attrice vive a Parigi insieme alle due figlie Deva e Leoniè.

