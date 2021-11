Joe Biden è in queste ore è bersagliato sui social per aver sonnecchiato durante un intervento al Cop 26: un suo collaboratore lo ha richiamato e svegliato.

C’è chi ancora stenta a crederci o chi semplicemente lo giustifica, Joe Biden si stava quasi addormentando durante alcuni interventi al Cop 26. Il video è diventato virale in pochissimo tempo e non mancano le polemiche da parte dei social che si divide in chi giustifica il presidente e chi proprio trova questo gesto di pessimo gusto.

Joe Biden se la sonnecchia ma viene svegliato da un suo collaboratore

Durante degli interventi al Cop 26 in Scozia, Joe Biden proprio non riesce a tenere gli occhi aperti. Non tarda ad arrivare il soprannome ironico di “Sleepy Joe” e il divertente video sta facendo il giro del web. C’è chi non accetta questo comportamento del presidente degli Stati Uniti, sottolineando che è poco consono al suo ruolo, ma chi lo giustifica pensando che è semplicemente umano e che gli ultimi giorni sono stati per lui molto stancanti. Polemiche a parte dopo questa figuraccia di Biden, fortunatamente un suo assistente lo ha svegliato dicendogli qualcosa all’orecchio e ponendo fine al “riposino”. Un intervento che si è rivelato provvidenziale, altrimenti la situazione avrebbe potuto prendere una piega peggiore.