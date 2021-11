In occasione di un’intervista, salta fuori la verità sulla morte di Rossano Rubicondi grazie ai genitori che spiegano i retroscena della sua malattia.

In occasione di un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, Claudio e Rosa parlano del giorno della morte del figlio, Rossano Rubicondi rivelando dettagli inediti sulla sua condizione. L’ex marito di Ivana Trump era malato da tempo ma i genitori non erano a conoscenza del suo stato di salute.

La verità sulla morte di Rossano Rubicondi: le dichiarazioni dei genitori

Rossano Rubicondi aveva un tumore al fegato da oltre un anno, ma i genitori Claudio e Rosa hanno confessato alla conduttrice di non esserne a conoscenza: “Rossano non aveva raccontato a nessuno che stava male. Nell’ultimo periodo si era trasferito a vivere in una nuova casa. Ci chiamava molto raramente ma non ci ha detto nulla. Era un anno che stava male ma non lo sapevamo”. Sul giorno della morta dell’ex naufrago, i genitori sono stati avvisati per telefono: “Si è rotta una vena nel polmone ed è caduto ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto. Così mi hanno detto. Stava nella casa nuova che credo si fosse comprata perché credo lui stava bene economicamente. A noi ci ha telefonato alle 21.45 un signore dicendoci che ci doveva dare una brutta notizia”. L’unica persona a conoscere la malattia di Rossano era l’ex moglie Ivana Trump che lo ha aiutato con le cure e gli è rimasta accanto. L’ex naufrago se n’è andato di colpo a 49 anni, ancora pieno di vita.