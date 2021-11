Sinisa Mihajlović e Arianna Rapaccioni sono diventati nonni da poco e si godono la compagnia della piccola Violante con scatti davvero molto teneri.

Pochi giorni fa l’influencer Virginia ha annunciato su Instagram la nascita della piccola Violante. Il nonno Sinisa Mihajlović e la nonna Arianna Rapaccioni sono felicissimi e in queste ore si stanno godendo la loro nipotina con coccole e abbracci. Il primo scatto del quadretto famigliare commuove i fan che li inonda di like e bellissimi commenti.

Il bellissimo scatto di Sinisa e Arianna con la nipotina Violante

Sinisa Mihajlović e Arianna Rapaccioni sono diventati nonni per la prima volta con la piccola Violante, nata da pochi giorni da Virginia. L’amore per la nipotina trasuda da ogni scatto persino quelli a tema Halloween dove la piccola è vestita con una tutina a tema. Lo scatto che ha fatto felici i fan però, ritrae i nonni con la bambina in posa in un bellissimo ritratto famigliare. “Violante …sei un dono prezioso e la nostra gioia più grande” così si legge sul profilo della Rapaccioni, mentre il nonno mostra un sorriso smagliante che dimostra quanto è felice agli occhi dei follower. La coppia potrà dunque godersi una delle gioie più belle nella vita, essere nonni e avere il tempo da dedicare alla famiglia.