La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra sempre più affiatata e, secondo alcune voci, i due starebbero pensando ad un futuro insieme sempre più concreto.

Delle succulente indiscrezioni del settimanale Chi, riportano alcuni dettagli inediti sul ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Le due star sembrano essere sempre più innamorati e alcune fonti vicine a loro stanno rivelando alcune novità sulla coppia che sta facendo sognare tanti romanticoni.

La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sta andando a gonfie vele: i due non si lasciano mai

I paparazzi li ritraggono sempre insieme, mano nella mano e innamorati persi. Nessuno avrebbe creduto a tanta complicità considerando che i due si erano lasciati molti anni prima ma la coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck resiste benissimo e non solo. Da alcune fonti molto vicine alla coppia sembra che i due vogliano prendere casa insieme e fare un altro passo avanti nella relazione. Non si tratterebbe quindi di un fuoco di paglia ma un vero e proprio amore che è resistito al tempo. Il web si divide su questo argomento ma è innegabile che i due attori siano persi l’una per l’altra e che vogliano passare la vita insieme.