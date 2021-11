Francesco Facchinetti becca suo figlio Leo ad abracciare e coccolare i suoi gattoni: la tenerissima scena fa impazzire il web con tanta tenerezza che ricambia a colpi di “like”.

Tenerissimo lo scatto di Francesco Facchinetti che immortala il piccolo Leo mentre gioca con i suoi due gattoni persiani. Il web è impazzito per tanta tenerezza che dimostra come il cantante abbia sempre tenuto agli animali e abbia trasmesso lo stesso amore al figlio.

Il tenero scatto di Leo con i gattoni di Francesco Facchinetti

Immerso nei giocattoli, il piccolo Leo è stato colto dal papà Francesco Facchinetti mentre era intento ad abbracciare teneramente i suoi due gattoni. Sono tre le foto che lo riprendono mentre gioca, accarezza e abbraccia i persiani che sembrano ricambiare l’affetto del piccolo Leo. Il cantante sembra davvero molto contento della scena e il web impazzisce di like e commenti positivi nel vedere il bambino così devoto ai suoi amici a quattro zampe. Per i Facchinetti sembra che l’amore per gli animali sembra un codice morale importante e in effetti, i micioni sono coccolati e viziati. Ecco il post su Instagram che ritrae il piccolo Leo con i gattoni: