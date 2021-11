Il cantante Deddy e Mariasole Pollio sono stati avvistati insieme a scambiarsi tenere effusioni: che i due stiano insieme? Le indiscrezioni parlano chiaro.

Nelle ultime ore le voci si sono fatte sempre più insistenti tra avvistamenti e baci, sembra che Deddy e Mariasole Pollio stiano insieme. Le indiscrezioni parlano di un bacio immortalato dai paparazzi, sembra proprio che il cantante di Amici abbia messo un punto definitivo alla storia con Rosa e stia andando avanti.

Deddy e Mariasole Pollio avvistati insieme per le vie di Napoli: scatta l’amore?

Non è la prima volta che circolano indiscrezioni su una presunta relazione tra il cantante Deddy e Mariasole Pollio, questa volta però le voci si fanno più concrete e insistenti. A quanto pare, i due sono stati avvistati insieme a camminare mano nella mano, come fidanzati, al centro di Napoli e qualcuno giura di averli visti mentre si scambiavano un tenero bacio. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati ma voci molti insistenti già da mesi parlano di una storia d’amore. La relazione con Rosa, ex ballerina di Amici, sembra archiviata in modo definitivo. I due si sono lasciati poco dopo il termine del talent show anche se non sono emersi i veri motivi. Deddy è andato avanti con una nuova fiamma? Attendiamo maggiori dettagli e conferme.