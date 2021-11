Lo scherzo del rapper a Francesco Facchinetti è fa ridere il web ed è legato all’ultimo singolo presentato da Fedez su Instagram.

Nelle ultime ore il profilo Instagram di Fedez è pieno di novità e di riprese dal video del suo ultimo brano Morire Morire. In una storia però, il rapper non perde occasione di “sfottere” amichevolmente Francesco Facchinetti facendo riferimento al pugno ricevuto da Conor McGregor.

Il simpatico scherzo di Fedez all’amico Francesco Facchinetti

Durante le riprese del suo ultimo brano, Fedez è truccato con del sangue sul naso in modo che sembrino ferite. Approfittando di questo “travestimento” per la clip musicale che sta girando si è rivolto direttamente taggando il suo amico Francesco Facchinetti: “Ero ad un afterparty da Facchinetti, stavamo parlando e ad un certo punto Francesco mi ha dato un pugno in faccia, così dal nulla”. Arriva subito la replica del Deejey che ironicamente scrive: “Ti sta bene per tutte le cose che mi hai fatto” con tanto di emoticon che ride. Il simpatico siparietto tra i due ha fatto ridere il web che ha apprezzato l’amicizia tra i due. Per ora Fedez è sempre più impegnato nel video musicale che lo vede protagonista di immagini molto forti e che potrebbero suscitare nuove polemiche per i riferimenti politici abbastanza evidenti.

