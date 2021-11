Tra i due concorrenti del GF Vip 6 Aldo Montano e Alex Belli è lite furiosa, i due hanno sfiorato la rissa questa mattina. Ecco cosa è successo.

Giornata bollente al Grande Fratello VIP 6: Aldo Montano e Alex Belli sono quasi arrivati alla rissa questa mattina, dopo che l’ex attore di CentoVetrine ha espresso la sua opinione sullo schermidore italiano. Tutto nasce dopo che Montano ha avuto modo di vedere un confessionale di Alex Belli, registrato durante la serata di Halloween, in cui lo showman insinuava che lo sportivo non fosse del tutto sincero con lui.

Parole forti nella casa del GF Vip 6

Questa mattina, dopo che Alex Belli si è avvicinato al presunto amico salutandolo con un “Ciao Man”, Montano è letteralmente scattato, non accettando questo comportamento secondo lui falso, dopo aver visto le confessioni dell’attore: “Ti prenderei a schiaffi. Io non faccio così. Non faccio recite. Prima dici una cosa e poi cambi. Io sono rancoroso e me la tengo dentro”

I toni, poi, si sono accesi ancora di più e Aldo Montano ha accusato l’ex amico di non essere stato corretto e di aver montato solo una farsa: “Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa”

Dopo uno scambio intenso di battute, i due sono arrivati a confrontarsi faccia a faccia, fin quando gli altri concorrenti sono intervenuti per non far scattare la rissa. Come andrà a finire tra i due concorrenti? Non ci resta che monitorare i loro movimento nella casa del Grande Fratello Vip.