Georgina Rodriguez fa il primo controllo per la gravidanza dei due gemelli ma ad accompagnarla ci sono tutti e 4 i suoi figli che aspettano impazienti notizie sui fratellini.

Georgina Rodriguez ha fatto la sua prima ecografia. Pochi giorni fa la modella e Cristiano Ronaldo hanno annunciato di aspettare due gemelli e ora le prime visite sono avvenute in compagnia dei 4 figli che fanno da spettatori, incoraggiando la mamma. La stessa Georgina ha postato sui social la foto del divertente quadretto famigliare.

Georgina Rodriguez e i figli “impazienti” di abbracciare i fratellini

Ieri, Georgina Rodriguez si è recata con il compagno Cristiano Ronaldo a fare la sua prima ecografia di controllo. La scena è molto divertente perchè ad accompagnare la mamma sono venuti tutti e 4 i suoi figli: Cristiano Ronaldo Jr, Eva e Mateo, Alana Martina. Lo scatto con scritto: “Sono impazienti” ha fatto sorridere il web, divertito da tanta tenerezza e apprensione per la mamma. Pochi giorni fa Georgina e Cristiano avevano annunciato di aspettare due gemelli su Instagram: “I nostri cuori sono pieni d’amore e non vediamo l’ora di incontrarvi” e ora il primo controllo della modella sembra andato a gonfie vele. Il suo sorriso e la sua spensieratezza fanno capire come la famiglia Ronaldo sia sempre più felice dopo questo ulteriore regalo della vita.