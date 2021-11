Delusa dal comportamento del marito con Soleil Sorge, Delia Duran scrive una lettera ad Alex Belli ma lui ribadisce che con la gieffina c’è solo amicizia.

Negli ultimi giorni, la vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge è sempre più forte nella Casa del Grande Fratello Vip. Non sono mancati baci (seppur dati per gioco), gesti di complicità e dichiarazioni preoccupanti. Proprio in virtù di questi nuovi sviluppi, la moglie dell’attore Delia Duran ha mandato una lettera a suo marito delusa dal suo comportamento.

Le dure parole di Delia Duran ad Alex Belli

“Ci siamo promessi amore davanti a Dio, sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato piena fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Non pensavo che sarei arrivata a scriverti, ma il tuo comportamento degli ultimi giorni mi sta facendo vacillare”, queste le forti parole riservate al marito dopo aver visto le sue azioni con Soleil. Delia Duran è estremamente delusa dal comportamento di Alex Belli che negli ultimi confessionali ha dichiarato: “Tra me e Soleil c’è una chimica pazzesca. Se fossi single ci potrebbe essere qualcosa”. Queste parole unite al bacio dato per “gioco” all’influencer italo-americana durante la notte di Halloween, non convince Delia che è intervenuta pesantemente sulla condotta del marito. Dopo aver letto le parole della moglie, Alex Belli ha commentato rivolgendosi direttamente alla modella: “Sai la percezione dell’esterno è diversa. Ti dico amore mio stai tranquilla. Ciò che sono stato fuori sono qui. Con Soleil è solo amicizia”.