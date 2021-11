Elisa Isoardi presenta il suo papà ai follower su Instagram, il tenero scatto padre-figlia intenerisce il web e mette in risalto l’incredibile somiglianza tra i due.

Nelle ultime ore, Elisa Isoardi ha pubblicato un bellissimo scatto con il suo papà con il quale ha un rapporto molto profondo. I due sono vicinissimi nella foto e si mostrano in tutta la loro somiglianza e tenerezza. Il debutto del padre dell’Isoardi ha intenerito il web che non aveva mai visto il genitore della conduttrice.

Il tenero bacio di Elisa Isoardi al papà nello scatto su Instagram

Con un bellissimo post su Instagram, Elisa Isoardi svela ai suoi fan per la prima volta chi è il suo dolce papà. Nella foto l’ex naufraga dà un bacio molto tenero al suo babbo che sorride felice, godendosi l’affetto della figlia. Il loro rapporto non è stato sempre facile. In alcune interviste, è stata la Isoardi stessa ad ammettere che i suoi genitori si erano separati e che questo le ha procurato notevole dispiacere. Il loro rapporto, però, adesso sembra essere molto stretto e profondo tanto che la conduttrice lo ha voluto mostrare a tutti sui social, dove non passa inosservata la loro incredibile somiglianza.