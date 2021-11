Fedez ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in arrivo il 26 dicembre, svelato il nuovo progetto di Fedez che conta 20 brani.

Poche ore fa Fedez aveva annunciato su alcune storie Instgram, di avere in cantiere importanti novità. Pochi minuti fa ha presentato sui social il suo nuovo album Disumano che uscirà il 26 novembre, il cui preordine sarà già attivo domani. Che si tratti di una delle prime novità grosse che lo stesso rapper aveva dichiarato ai fan? Intanto Fedez presenta la copertina dell’album con la lista completa dei brani.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

“Disumano” è il nuovissimo album di Fedez: la lista dei brani su Instagram

Nelle ultime ore Fedez non stava più nella pelle per l’eccitazione di mostrare ai fan un suo nuovo “progetto” e tante altre novità. Probabilmente il rapper si riferiva al suo album, presentato con un post su Instagram. Il nuovo disco di Fedez si intitola Disumano e conta ben 20 canzoni, il cui titolo lascia trapelare le possibile polemiche che potrebbe suscitare. La cover dell’album presenta due sculture che sono state fatte a mano dall’artista Francesco Vezzoli la cui opera si intitola Il narcisista pessimista. Le due sculture verranno messe all’asta e i ricavati devoluti ad una associazione benefica collegata al disco di Fedez. L’album del rapper sembra essere ancora più politico, polemico e graffiante dei suoi precedessori, saltano all’occhio i titoli delle canzoni che non vanno per il sottile. Che sia questo il progetto che susciterà altre querele, come ipotizzato dallo stesso rapper sui social? Ulteriori annunci potrebbero essere svelati da Fedez nelle prossime ore o giorni.