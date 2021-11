Sui mass media si sente spesso parlare di COP26, ma qual è il suo significato? Dove trova ricorso? Andiamolo a scoprire.

Carta stampata e telegiornali ne parlano. Ma non tutti conoscono il significato di COP26. Certo, si intuisce facilmente che è un acronimo, ma cosa sottintenda sfugge a parecchi. Forse lo avete intuito dal tono mediante cui viene trattato dai mass media: l’argomento è delicato e riguarda un’emergenza particolarmente avvertita ai giorni nostri. Resta da stabilire esattamente quale sia tale emergenza, il che è per l’appunto ciò di cui vi andremo a parlare proprio ora.

Origini: è l’acronimo dell’espressione “Conference of Parties”.

è l’acronimo dell’espressione “Conference of Parties”. Dove viene usato: per indicare il vertice globale sul clima.

per indicare il vertice globale sul clima. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di COP26

Rispettare l’ambiente

Per COP26 si intende la 26esima edizione della Conference of Parties, ossia della Conferenza delle Parti, dove le Parti sono le 197 Nazioni aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti del clima (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Dalla conferenza inaugurale, organizzata a Berlino nel 1995, l’appuntamento è andato avanti imperterrita, diventando un appuntamento fisso (salvo circostanze eccezionali).

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Quest’anno il congresso ha luogo nel Regno Unito, più esattamente presso lo Scottish Events Campus (SEC) di Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. L’iniziativa vede una partnership con l’Italia, che, all’inizio del mese di ottobre, ha fatto da sfondo a diversi eventi, quali il Youth4Climate e la PreCOP26.

Nonostante la COP costituisca un evento a ricorrenza annuale, la ventiseiesima edizione ha un grande valore storico, in quanto la prima dopo lo scoppio dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Ecco perché è una specie di “evento nell’evento”, volto sia a confrontarsi sulle difficoltà senza precedenti affrontate nel pieno della pandemia, sia a delineare in maniera più nitida gli obiettivi climatici a seguito della COP25, tenutasi a Madrid nel 2019.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il programma di tipo pubblico-privato ha visto la luce nell’ambito della COP26”.

“COP26: summit tra i leader”.