Migliori canali Telegram: quali sono i canali più interessanti tra quelle ufficiali disponibili sull’app di messaggistica istantanea.

Una delle grandi differenze tra Telegram e WhatsApp è la presenza, sull’app azzurra, dei canali. Molti utenti preferiscono utilizzare l’applicazione ‘meno famosa’ proprio perché attraverso queste particolari ‘stanze’ è possibile rimanere sempre informati su contenuti di nostro interesse. Ma quali sono i migliori canali Telegram tra quelli ufficiali? Ovviamente dipende dai gusti e dagli interessi di ognuno di noi. Ce ne sono alcuni, però, che non puoi non prendere in considerazione. Scopriamo insieme quali sono i migliori gruppi Telegram.

Telegram Italia: quali sono i canali imperdibili

Per poter cercare i canali Telegram ti basterà avviare l’app, andare sulla lente d’ingrandimento in alto a destra, digitare il nome del canale e premere sul risultato più pertinente. Per seguire quel canale dovrai premere sul tasto Unisciti. Tutto molto semplice, dunque. Più complesso individuare quali siano effettivamente i canali che vale la pena seguire attivamente.

Se sai come funziona Telegram, non avrai bisogno di ulteriori infarinature. Partiamo dunque dai canali generalisti, quelli che ti possono tenere informato attraverso news a ripetizione, in tempo reale e sempre molto complete. In questa categoria consigliamo di seguire Ansagram, il canale dell’Ansa, ma anche LaRepubblica.it o Bufale.net, quest’ultimo specializzato in attività di debunking e fact-checking, per essere sicuro di non essere incappato in una bufala. In questo periodo, meglio tenere poi sotto controllo il canale del Ministero della Salute. In alternativa, tra i canali più aggiornati e affidabili c’è anche quello di NewsMondo.

Canali Telegram interessanti

Tra i canali Telegram italiani più quotati ovviamente ce ne sono tantissimi, e tutti di ottimo livello. Molto dipende da quali siano le tue passioni e i tuoi interessi. Se ami la tecnologia, infatti, non potrai non seguire un canale come quello di Wired Italia. Se invece sei un appassionato di cinema e serie tv puoi optare per BestMovie Italia o per Cinema Tube. Per gli appassionati di sport segnaliamo il canale Telegram ufficiale del Corriere dello Sport, Corsport, mentre per gli amanti della cucina uno dei migliori è assolutamente Primo Chef.

In una lista di canali Telegram che non possiamo non consigliarti ci sono poi IncreaDeals.Club, una sorta di centro commerciale online per poter avere sempre i migliori sconti sotto mano. Concorsando.it ti permetterà di essere sempre informato sui concorsi pubblici, se stai cercando una nuova occupazione. Piratiinviaggio.it ti terrà informato sui migliori pacchetti per viaggi da sogno a prezzi favorevoli. Se invece ami il lifestyle, ma anche il mondo del fashion, del gossip e dell’attualità, non possiamo non inviarti a seguire anche il nostro canale Telegram Donna Glamour.