Il Black Friday 2021 si avvicina e milioni di persone si preparano a scovare l’offerta migliore: vediamo le date e come funziona.

Come ogni anno, quello che comunemente è stato ribattezzato venerdì nero si avvicina. Sconti imperdibili e offerte da tenere d’occhio, ma anche truffe da cui stare alla larga. Quali sono le date del Black Friday 2021? Vediamo come funziona e gli errori da evitare.

Black Friday 2021: le date

Arrivato in Italia da qualche anno, il Black Friday 2021 sta per andare in scena. Come vuole la tradizione americana, il venerdì nero dello shopping è fissato per l’ultimo venerdì di novembre. Pertanto, questa edizione si terrà il 26 novembre. E’ bene sottolineare, però, che le offerte sono da tenere d’occhio perché possono iniziare prima di tale giorno e durare più di 24 ore. Generalmente, grandi aziende e, negli ultimi tempi, anche i piccoli brand propongono prodotti a prezzi super scontati, talvolta fino al 70% in meno rispetto al prezzo di listino.

Le offerte proposte non sono standard, ma variano in base alle esigenze/disposizioni dei commercianti o di chi ne fa le veci. Pertanto, troveremo le stesse promozioni nelle grandi catene come Unieuro, ma non nei negozi indipendenti. Questo significa che uno shop piccolino, che magari abbiamo sotto casa, potrebbe avere prezzi diversi dai centri commerciali e viceversa.

Chiarito ciò, il Black Friday 2021, così come le passate edizioni, rappresenta una buona occasione per portare a casa il capo o il prodotto tecnologico dei nostri sogni. E’ importante, però, evitare le truffe che, in giorni come questi, sono molto frequenti.

Le offerte imperdibili del Black Friday 2021

Da Euronics a Unieuro, passando per GameStop e Mediaworld. Non solo tecnologia, il Black Friday riguarda anche l’abbigliamento, gli accessori e chi più ne ha ne metta. In un primo momento, il venerdì nero era destinato soprattutto al mondo dell’elettronica, ma negli ultimi tempi sono diverse le categorie merceologiche che propongono offerte imperdibili. Per evitare truffe, il consiglio principale è rivolgere la propria attenzione a siti affidabili, dove ci sono diverse recensioni. Se, invece, intendete fare shopping in negozi fisici, è bene fare un salto in loco prima del Black Friday. Così facendo, infatti, riuscirete a vedere il prezzo di partenza, scoprendo se lo sconto seguente è reale o solo uno specchietto per le allodole. Un altro trucco consiste nell’iscriversi alla newsletter dei vari brand che aderiscono al venerdì nero, in modo da essere avvisati dell’inizio della promozione in tempo reale. Ovviamente, quando notate sconti sospetti o annunci scritti con un linguaggio poco comprensibile, evitate lo shopping: prevenire è meglio che curare.