Le migliori offerte su Amazon per il Black Friday in anticipo: cosa comprare dal 26 ottobre al 19 novembre grazie ai super sconti del colosso dell’e-commerce.

In questo duro 2020, Amazon ha scelto di rendere il Black Friday meno stressante del solito. Ecco perché dal 26 ottobre al 19 novembre è tempo di Black Friday in anticipo, un lungo periodo di super sconti e offerte lampo da sfruttare per potersi così rilassare nel fatidico ‘venerdì nero’, il giorno più atteso dell’anno dagli amanti dello shopping. Per fare ordine tra le tante occasioni promosse da Amazon in questo periodo, ecco una lista di prodotti di livello da non perdere!

Amazon, Black Friday in anticipo: le offerte imperdibili

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/black-friday-mano-scrivere-pensione-4490872/

Come sempre, in periodo di sconti una delle categorie più interessanti è quella relativa alla tecnologia. Tra una miriade di offerte su smartphone, televisori, e altro ancora, particolarmente rilevante in questo periodo è lo sconto sugli smartwatch e sugli orologi fitness tracker, che ci aiutano a tenerci in forma anche senza palestra e personal trainer. Tra i tanti in vendita sul noto colosso dell’e-commerce, per qualità prezzo puntiamo sullo smartwatch GRDE, venduto con uno sconto del 20%.

Se ami cucinare, non vanno poi sottolineati gli sconti sulle tante batterie di pentole e padelle in vendita su Amazon. Tra questi, particolarmente intrigante è la batteria Moneta da otto pezzi, compatibile con i piani a induzione. Con uno sconto del 34%, può essere nostra a soli 79,99€!

Sempre in ambito culinario, per rendere migliori le nostre fritture senza sporcare e sprecare olio potremmo puntare sulla friggitrice ad aria Hosome con sette programmi preimpostati, timer, temperatura impostabile e cesta antiaderente. Un accessorio di grandissima utilità scontato del 20%, con un risparmio di ben 16 euro.

Grandi offerte anche nella sezione bellezza e cura della persona. Sono molto importanti ad esempio gli sconti su asciugacapelli e piastre. Tra queste, consigliamo la Keratin Protect S8598 di Remington, piastra in ceramica di ottima fattura in offerta con il 38% di sconto.

Offerta straordinaria anche per il Braun Silk-épil 9 9/990, il primo depilatore ad aver introdotto la tecnologia SensoSmart al mondo, un sensore che ti guida ad esercitare una pressione inferiore per rimuovere un numero maggiore di peli. Lo sconto in questo caso è addirittura del 46%!

Dalla cura della persona alla cura della casa, potremmo approfittare di questo Black Friday anticipato per regalarci anche una nuova scopa elettrica. Ad esempio la scopa a vapore Polti Vaporetto SV460 che elimina il 99,9% di virus, batteri e germi.

Chiudiamo con un accessorio la cui importanza in questo periodo storico (oltre che dell’anno) è aumentata a dismisura, ovvero il termometro. In offerta a soli 27,19€ troviamo il termometro digitale professionale Idoit 4 in 1, certificato CE.

Per altre offerte vantaggiose su ogni tipo di categoria, tra cui utilissimi accessori per la domotica e non solo, non resta che fare un salto sul sito ufficiale di Amazon.