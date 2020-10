Mercoledì 28 ottobre, su Rai Uno, torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella quarta puntata.

Proseguono i racconti di Alberto Angela e del suo Ulisse – Il piacere della scoperta che, nella puntata in onda mercoledì 28 ottobre (come sempre in prima serata su Rai Uno a partire dalle ore 21.25), si focalizza su Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia prima della Rivoluzione del 1789, che ha cambiato la storia del Paese ma anche dell’Europa intera. Vediamo ora nel dettaglio cosa ci riserva questa puntata.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 28 ottobre 2020

Con Alberto Angela verrà ripercorsa tutta la vita della regina Maria Antonietta da quando, appena quindicenne, mise piede per la prima volta a Versailles fino alla sua morte, quando fu ghigliottinata il Place de la Révolution (oggi Place de la Concorde) il 16 ottobre del 1793.

Alberto Angela

Sua madre era l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che la promise in sposa al nipote di Luigi XV per decretare la pace tra gli Asburgo e i Borbone. La vita di corte sarà ben diverse da quello che la giovane Maria Antonietta immaginava: in Francia lei verrà sempre etichettata come “l’austriaca”.

Durante un ballo in maschera, all’età di 18 anni, conobbe il conte Hans Axel di Fersen, con cui nascerà una vera e propria storia d’amore. Nel corso della puntata di Ulisse verranno mostrate anche le lettere scritte dalla regina al conte svedese. Si arriverà poi al 1789, alla Rivoluzione Francese e infine alla sua morte, avvenuta quattro anni dopo.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Come in ogni puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, anche in questa dedicata alla regina Maria Antonietta ad accompagnare Alberto Angela nel proprio racconto ci sono una serie di ospiti.

In questo l’ospite d’eccezione è la scrittrice e storica Benedetta Cravari, che racconterà alcuni aneddoti e questioni poche chiare della storia di Maria Antonietta.