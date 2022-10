Potrebbe esserci del tenero tra due concorrenti. Anzi, per molti spettatori al GF Vip è nata la prima coppia. Di chi si tratta?

Non solo nuovi ingressi, polemiche e nomination. Al GF Vip ci sono momenti anche di forte tenerezza che stanno portando, probabilmente, alla nascita della prima coppia della nuova edizione. Di chi si tratta? Sembra che gli interessati siano Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

GF Vip: nata la prima coppia?

Antonella Fiordelisi

Abbracci e intimità. E per questo ipotizzare la nascita della prima coppia della nuova edizione del GF VIp non è poi così azzardato. Ecco crescere sempre di più il feeling tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che sembrano essere assolutamente sempre più complici.

Secondo il parere dei telespettatori e degli utenti che commentano i social, infatti, i due potrebbe essere presto ufficialmente una coppia.

“Tu sei una pupetta. Una piccola pupettina. Vieni qui piccolina. Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare”, ha detto in un momento di forte tenerezza Edoardo ad Antonella. Il tutto sotto gli occhi degli altri concorrenti che non sembrano essere in imbarazzo davanti ai due.

Anche la Fiordelisi, da parte sua, sembra essere abbastanza coinvolta dal ragazzo: “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto. Non so se è amicizia”, ha detto lei alla Manfuso.

Insomma, staremo a vedere se e quali sorprese anche amorose ci riserverà il GF in queste prossime puntate. Se sono rose, come si dice, fioriranno…

Di seguito un post Instagram del Grande Fratello con le immagini della “coppia”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG