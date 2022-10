Adriana Volpe ne ha per tutti i concorrenti del GF Vip dopo il caso Bellavia che raccoglie bullismo, accanimento e comportamenti spiacevoli.

Non è più opinionista del GF Vip, ma Adriana Volpe sa bene come far sentire la propria voce e catechizzare tutti i concorrenti della Casa dopo quanto accaduto a Marco Bellavia, uscito dal programma a causa del comportamento dei coinquilini ai suoi danni. Si è parlato di bullismo e di un accanimento eccessivo verso l’uomo che ha optato per abbandonare la scena.

Adriana Volpe contro tutti i concorrenti del GF Vip

ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe, attraverso un lungo videomessaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram, ha deciso di far sentire la sua voce schierandosi con Bellavia e criticando aspramente tutti i concorrenti della Casa del GF Vip.

“Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia”, ha detto la showgirl.

“Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri. Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai coglioni’. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: ‘Tu sei patetico’”.

E ancora: “Giovanni, Carolinia, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali’. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzato’. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili”, le parole della Volpe.

Di seguito il post Instagram col videomessaggio della showgirl:

