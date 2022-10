Nuova puntata di Uomini e Donne e possibile ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo che scoppiano in lacrime. Ecco cosa si sono detti.

Sembra un ritorno al passato ma è tutto incredibilmente nel presente. Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarniei due dei volti più noti del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata, dopo una serie di dialoghi non proprio sereni tra i due, ecco una grande emozione che ha fatto piangere entrambi i protagonisti. Cosa è successo? Per molti potrebbe esserci un ritorno di fiamma…

Uomini e Donne, lacrime tra Ida e Riccardo

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

“Mi sono fatta sentire poco in questa settimana”, ha esordito nella puntata odierna di Uomini e Donne Ida in riferimento ai rapporti con altri Cavalieri (Giuseppe e Claudio).

“Mi piacciono entrambi. Con Claudio ho riso tanto ed è tutto più passionale. Lui ha anche cercato il contatto fisico. Con Giuseppe abbiamo parlato soprattutto dei nostri figli”, ha continuato la Dama.

Poi, ecco sedersi davanti a lei anche Riccardo col quale Ida aveva discusso nella puntata precedente. Dopo aver visto un filmato di uno sfogo tra i due, ecco un dialogo più pacato dove Ida precisa: “Io oggi ho bisogno di un uomo che mi dimostra di avere gli attribuiti. Io sono sempre stata sicura di me e certe volte mi aspettavo che tu avresti preso la situazione in mano con le pa**e. Oggi dico basta”.

A questo, Riccardo ha ulteriormente replicato: “Non ti devo dimostrare nulla”. Ad intervenire, però, è stata poi Maria De Filippi che vedendo Ida un po’ emozionata le ha chiesto cosa l’abbia portata ad innamorarsi di Riccardo in passato.

“Mi sono innamorata immediatamente di te”, ha detto Ida rivolgendosi a Riccardo. “Delle tue spalle, del tuo portamento. Di come sei. L’importanza sua e anche la mia. Io accanto a lui mi sentivo volare. Mi coccolava, era dolce […]”.

Parole che hanno portato Ida ad emozionarsi e anche Riccardo a piangere con gli occhi rossi. Tra i due è poi scattato un lungo abbraccio che ha generato molte reazioni. Cosa succederà ora?

Di seguito il post Instagram della trasmissione con l’ultima parte del dialogo tra i due protagonisti:

