Curioso racconto di Orietta Berti che ha svelato di aver ricevuto alcune proposte molto particolari e di averle, però, rifiutate.

La stiamo vedendo in queste settimane nell’inedito ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ma Orietta Berti vanta una grande carriera alle spalle come cantante e anche qualche proposta molto curiosa in termini di shooting fotografici. A rivelarlo è stata la diretta interessata al Maurizio Costanzo Show.

Orietta Berti e le foto senza veli

Orietta Berti

Orietta Berti non ha mai nascosto il suo essere molto diretta, in ogni campo. A domanda, lei risponde. La cantante ama raccontarsi e, come è noto, quando si tratta di raccontare dettagli stravaganti o inediti sulla sua carriera non si tira mai indietro e, anzi, lo fa con piacere e con gusto.

È successo anche di recente al Maurizio Costanzo Show, quando l’artista ha rivelato che in passato le offrirono molto denaro per posare senza veli per riviste come Playmen e Playboy.

A toccare l’argomento è lo stesso noto conduttore che ha chiesto alla Berti quale sia stata la sua risposta e reazione a tali proposte: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”, ha raccontato la donna.

A quanto si apprende, l’usignolo di Cavriago non ha mai detto sì a quelle offerte nonostante fossero davvero interessanti, almeno a livello economico. La Berti ha preferito puntare sulla sua qualità migliore e sulla musica riuscendo negli anni a farsi apprezzare dal pubblico proprio per questo.

Le ragioni di quel rifiuto erano state, all’epoca, diverse, ed è la stessa cantante a volerle spiegare durante il programma: “Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”, le sue parole riprese da Leggo.it.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna col suo ultimo lavoro:

